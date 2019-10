Torino, vuole lasciarlo e tenta di sgozzarla: 44enne in gravi condizioni

La donna aveva scoperto che in passato l'uomo aveva ucciso l'ex fidanzata: è stata sfregiata in volto ed è ricoverata al Maria Vittoria

Il compagno, detenuto, stava usufruendo di un permesso per lavorare

Voleva lasciarlo dopo aver scoperto che undici anni fa, nel 2008, aveva ucciso la sua fidanzata 21enne a Bergamo. Per questo motivo un uomo di 36 anni, di nazionalità tunisina, ha provato a sgozzarla in strada dopo averle sfregiato il volto con i cocci di bottiglia.

Sono gravi le condizioni di una torinese di 44 anni, attualmente ricoverata all’ospedale Maria Vittoria. L’uomo, Mohamed Safi, detenuto al carcere Lorusso e Cutugno, stava usufruendo di un permesso per lavorare in un bistrot, con rientro nel penitenziario fissato per le due di notte.

La discussione tra i due, avvenuta intorno all’una a Barriera Milano, si è accesa fino al punto da degenerare in vera e propria aggressione: dopo che entrambi erano scesi da un tram, Safi ha colpito con una bottiglia di vetro la compagna, provocandole gravi ferite al volto.

Ha poi tentato di sgozzarla, incurante della presenza di alcuni passanti che hanno invocato aiuto e allertato le forze dell’ordine. L’aggressore è stato poi arrestato dai carabinieri in via Leinì con l’accusa di tentato omicidio. La relazione tra i due era iniziata sei mesi fa. Per l’omicidio dell’ex compagna, Alessandra Mainolfi, Safi era stato condannato a dodici anni di reclusione.