Torino, zig-zag tra le auto per eludere i controlli di Polizia: arrestato in possesso di droga

L'uomo aveva con sé 65 grammi di hashish (nascosti in un pacchetto di sigarette) e soldi in contanti

Ha tentato la fuga alla vista degli agenti di Polizia, zigzagando tra le auto in movimento in centro a Torino: il protagonista, giovane torinese, è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì.

LA FUGA

I poliziotti sono intervenuti per una segnalazione per bivacco di giovani, intenti ad assumere stupefacenti in un’area frequentata da mamme con bambini in via Candiolo. Proprio uno di questi, avvicinato dagli agenti, alla richiesta dei documenti si è dato alla fuga. Inseguito dai poliziotti ha zigzagato sia tra le auto parcheggiate che tra quelle in movimento, obbligando più volte gli automobilisti a frenare bruscamente o ad arrestare improvvisamente la corsa.

FERMATO E ARRESTATO

All’angolo con via Millelire il pusher ha lanciato per terra un sacchetto per tabacco sfuso contenente hashish, circa 65 grammi, poi ha proseguito la corsa su via Onorato Vigliani dove ha aperto un portoncino di uno stabile nel tentativo di raggiungere casa e far perdere le sue tracce, ma è stato immediatamente raggiunto e fermato. Nelle calzamaglie nascondeva 65 euro in contanti. A carico del giovane sono emersi diversi precedenti per detenzione di sostanza stupefacente e un Avviso Orale del Questore.

LA PERQUISIZIONE DOMICILIARE

La perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire all’interno dell’armadio della camera da letto piccoli frammenti di stupefacente, un proiettile calibro 7,65 integro e 200 euro in contanti, mentre su una mensola della stessa stanza è stato trovato 1 bilancino di precisione con tracce di stupefacente, 9 involucri in plastica con chiusura a pressione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato all’Autorità Giudiziaria per la detenzione abusiva del proiettile.