Al volante ubriachi, senza cinture o con il telefonino: 38 automobilisti multati a Torino

Raffica di multe, la notte scorsa, a Torino dove gli agenti del nucleo mobile della polizia municipale hanno effettuato numerosi controlli di sicurezza stradale sul territorio dei quartieri Pozzo Strada, San Donato e Barriera di Milano.

ACCERTATE 38 VIOLAZIONI

Trentotto, complessivamente, le violazioni al codice della strada accertate dai vigili urbani, per guida in stato di ebbrezza, senza uso di cinture di sicurezza, velocità pericolosa, utilizzo di telefonino al volante (senza viva voce) e mancata revisione del veicolo.

AUTO SENZA ASSICURAZIONE

In via Bologna all’angolo con corso Novara gli agenti della municipale hanno fermato una Fiat Multipla risultata priva della copertura assicurativa. Da accertamenti eseguiti è emerso che per la conducente vi era un ordine di rintraccio per sostituzione di persona.