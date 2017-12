Appendino ai torinesi: “E’ stato un anno impegnativo, ma la comunità ha reagito”

“E’ stato un anno impegnativo” ma “la nostra comunità ha avuto la capacità di agire e lavorare insieme nell’interesse di tutte e tutti. Tanto nei momenti difficili quanto nelle difficoltà”. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, si “prende un po’ di tempo”, la vigilia di Natale, e su Facebook dedica ai torinesi “alcune parole in occasione di questa importante ricorrenza”.

GLI AUGURI DEL SINDACO

“Il mio augurio è che ognuno di voi possa vivere questi momenti con la serenità che desidera e con uno sguardo di speranza verso gli obiettivi che si è prefissato”, scrive sul social la prima cittadina, che rivolge un pensiero “a chi in questo Natale, per qualsiasi motivo, non incontrerà questa gioia, fiduciosa – sottolinea – nella solidarietà che la Città saprà esprimere”.

SOLIDARIETA’ CRESCENTE

“Nelle tante persone che ho incontrato quest’anno ho trovato un senso di solidarietà crescente“, prosegue la sindaca Appendino, secondo cui “l’esempio che danno saprà diffondersi”. Al ringraziamento per queste persone, e per quanti in questi giorni saranno al servizio della comunità, Appendino aggiunge gli auguri ai torinesi “per un Natale di gioia“.