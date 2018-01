Bus del Gtt in fiamme al capolinea del parcheggio Stura, intervengono i vigili del fuoco [FOTO E VIDEO]

Il mezzo, quando è divampato l'incendio, era fermo e non è stato pertanto necessario evacuarlo. Il conducente si è subito messo in salvo

Bus del Gtt in fiamme nell’area del parcheggio Stura a Torino. E’ successo oggi, poco prima delle 13. Si tratta di un mezzo della linea Se1 del Gruppo torinese trasporti che è andato improvvisamente a fuoco mentre si trovava al capolinea, tra corso Giulio Cesare e corso Romania. Il bus era fermo e dunque non è stato necessario evacuarlo. Il conducente, appena divampato l’incendio, è riuscito a mettersi in salvo. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco, accorsi tempestivamente sul posto con un autobotte.

RICCA: “INIZIA BENE L’ANNO NUOVO…”

“Parcheggio Gtt Stura, direi che inizia bene l’anno per il trasporto pubblico torinese…”. E’ questo il post che accompagna il video del bus che brucia, pubblicato sulla pagina Facebook del capogruppo (e segretario) della Lega Nord in Comune, Fabrizio Ricca.