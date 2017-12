Caos Fondazione Torino Musei: venerdì summit lavoratori-Comune

Prima ci sarà incontro con i vertici dell'azienda. Sono in 28 le persone a rischio esubero

Venerdì ci sarà un nuovo incontro fra il comune di Torino e i lavoratori della Fondazione Torino Musei.

L’incontro, al quale parteciperà anche la Regione Piemonte, è stato fissato per affrontare la procedura di esubero. Anche la sindaca Chiara Appendino, nei giorni scorsi aveva riferito che ci sarebbe stato massimo impegno da parte dell’amministrazione.

Per giovedì, invece, i lavoratori incontreranno i vertici della Fondazione Torino Musei in modo che il giorno successivo le parti possano avere tutto il quadro della situazione.

Sono ventotto i lavoratori per i quali è stata avviata la procedura di esubero. Per cinque di loro è già previsto l’assorbimento nel personale dell’amministrazione comunale. Altri tre andranno in pensione nel 2018.