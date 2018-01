Centinaia di malati in coda al pronto soccorso: «E il peggio in ospedale deve ancora arrivare»

Nell’eccezionalità del picco influenzale di questi giorni, ritrovarsi i pronto soccorso stracolmi all’inverosimile di gente è diventata consuetudine.

Così mentre ieri la Regione forniva gli allarmanti conteggi su quante siano le persone infettate nell’ultimo periodo, facendo un giro tra diversi presidi ospedalieri torinesi ci si accorgeva di che cosa, all’atto pratico, significhino queste stime.

Decine di persone in attesa di essere visitate, lettini con sopra pazienti sofferenti e intubati lasciati in mezzo ai corridoi delle strutture, cori lamentosi di malati e parenti inviperiti per le attese snervanti dovute a un congestionamento che non si vedeva da anni.

