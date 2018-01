Comitiva di amici aggredita e rapinata dalla baby gang in pieno centro a Torino

I balordi, una dozzina in tutto, hanno agito senza indugi e con lucida violenza, colpendo con calci e pugni i ragazzi

Hanno aggredito e rapinato un gruppo di amici che si era dato appuntamento nell’area skate di piazza Valdo Fusi, in pieno centro a Torino, a due passi dalla Mole. Una baby gang composta, a quanto pare, da minorenni – una dozzina secondo il racconto fornito da una delle vittime – che tra sabato e domenica, prima di mezzanotte, hanno agito senza indugi e con lucida violenza, colpendo con calci e pugni i quattro giovani (tutti maggiorenni) che si erano dati appuntamento sulla pista da skateboard per ascoltare un po’ di musica.

SULLE TRACCE DELLA BABY GANG

La polizia, cui i ragazzi, vittima dell’aggressione, si sono rivolti subito dopo l’accaduto, ha già denunciato due componenti della banda ed è sulle tracce degli altri, dileguatisi velocemente tra le vie del centro. E’ probabile che la gang entrata in azione nell’area skate di piazza Fusi sia la stessa che nei giorni scorsi è stata intercettata da una pattuglia del commissariato Barriera Nizza mentre scappava da un bar di corso Dante: poco prima aveva fatto incetta di vestiti, razziandoli da un negozio dell’8 Gallery.

L’AGGRESSIONE AL CENTRO COMMERCIALE

Non è la prima volta che Torino balza all’attenzione delle cronache per episodi del genere. La scorsa settimana nel parcheggio multipiano del centro commerciale Le Gru una giovane mamma era stata aggredita e insultata davanti al figlio da quattro minorenni (tra cui tre ragazze) ai quali, poco prima, si era rivolta “invitandoli” a non bestemmiare.