Dal 3 gennaio sottopasso del Lingotto chiuso al traffico per i lavori della metro

Sottopasso del Lingotto chiuso al traffico per alcuni giorni, a partire da mercoledì 3 gennaio. Subito dopo la pausa per le festività di fine anno riprenderà, infatti, a Torino lo scavo della galleria della metropolitana in direzione di piazza Bengasi.

STOP PREVISTO DAI 3 AI 5 GIORNI

Il cantiere comporterà la chiusura del sottopasso per il periodo necessario allo svolgimento dei lavori in corrispondenza dell’infrastruttura viaria. Lo stop, salvo imprevisti, dovrebbe protrarsi fra i 3 e i 5 giorni lavorativi.

CHIUSE TUTTE LE RAMPE DI ACCESSO

La chiusura riguarderà tutte le rampe di accesso al sottopasso (via Ventimiglia, corsi Unità d’Italia e Giambone) ed entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra i corsi Corsica e Unità d’Italia.

L’INTERVENTO SUL COLLETTORE

Dopo il passaggio della scavatrice, la circolazione sarà riattivata su due corsie di marcia in carreggiata nord e su una corsia di marcia in carreggiata sud, riduzione che sarà definitivamente rimossa non appena l’ente gestore Smat avrà ultimato i lavori di rinforzo/ripristino del collettore fognario.