Droga nascosta nei cespugli: 10 persone controllate ai giardini Madre Teresa di Calcutta [FOTO E VIDEO]

In tre sono state portate in caserma per essere sottoposte ad ulteriori controlli circa la loro identità

Controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri della compagnia Oltre Dora. I militari dell’Arma sono entrati in azione nei giardini Madre Teresa di Calcutta, posto del quartiere Aurora sovente eletto a “teatro” dello spaccio da parte dei pusher e dei loro clienti. Dieci, in tutto, le persone fermate e sottoposte a controlli. Tra queste, tre cittadini stranieri sono stati portati in caserma per essere sottoposte ad ulteriori accertamenti circa la loro reale identità.

TROVATI 20 GRAMMI DI MARIJUANA

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno scovato 20 grammi di marijuana. Erano nascosti nei cespugli dei giardinetti. Probabilmente gli spacciatori li avevano posizionati lì, per tenerli al riparo da occhi indiscreti, così da poterli spacciare in tutta tranquillità.