Droga e pregiudicati nel bar di corso Vercelli, licenza sospesa per 10 giorni

Il Questore di Torino ha sospeso per 10 giorni la licenza al bar “Asmar” di corso Vercelli. Qui, infatti, nel corso dell’ultimo controllo e di altri precedenti previsti nell’ambito dell’operazione “Friday Night Fever“, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro della sostanza stupefacente.

PREGIUDICATI TRA I CLIENTI

La decisione è stata presa per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Nello stesso locale, inoltre, i poliziotti avevano anche riscontrato la presenza di alcuni soggetti pregiudicati.

MULTA PER LAVORO NERO

Oltre alla sospensione, l’esercizio commerciale di corso Vercelli è stato multato, insieme con un altro bar (il “Principe” di corso Principe Oddone) per una cifra complessiva di oltre 5mila euro, dai carabinieri dell’Ispettorato del lavoro per la presenza di alcuni lavoratori in nero.