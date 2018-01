È morto Maurizio Braccialarghe, ex assessore alla Cultura del Comune di Torino

Era da tempo malato di tumore. Il cordoglio di Fassino: "Uomo per bene e generoso, con un senso alto delle istituzioni"

E’ morto Maurizio Braccialarghe, ex assessore alla Cultura del Comune di Torino nella giunta di Piero Fassino. Malato da tempo di tumore, si è spento questa mattina nella sua casa torinese, circondato dai suoi cari. E’ stato anche un manager della Rai.

IL CORDOGLIO DI FASSINO.

L’ex sindaco di Torino, Fassino, ha ricordato così Braccialarghe attraverso le sue pagine social: “Ci ha lasciato Maurizio Braccialarghe, uomo per bene e generoso, con un senso alto delle istituzioni, ha dedicato energie, intelligenza e passione a fare di Torino una capitale di cultura. Chi come me ha avuto la fortuna di averlo al fianco, oggi lo piange con profondo dolore”.