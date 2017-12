EMERGENZA SMOG. Torino, da domani stop fino ai diesel euro 5

Da mercoledì 27 dicembre i veicoli privati non potranno circolare in città dalle 8 alle 19

L’emergenza smog, a Torino, non si attenua e così scatta il “semaforo rosso”: da domani (mercoledì 27 dicembre) il blocco della circolazione riguarderà i veicoli fino ai diesel euro 5 compresi. Il divieto era stato sospeso nei giorni scorsi per non creare disagi ai cittadini in occasione delle festività natalizie, ma, ora, il Comune è stato costretto a intervenire per fronteggiare il perdurare dell’inquinamento atmosferico.

GLI ORARI DEL BLOCCO.

I veicoli diesel privati, euro 5 compresi, non potranno circolare dalle 8 alle 19: lo stop vale per tutti i giorni, sia quelli feriali che festivi. Blocco anche per i mezzi commerciali, ma dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì, e dalle 8.30 alle 15 e dalle 17 alle 19 il sabato e nei giorni festivi. Vietata la circolazione alle auto euro 0 con qualsiasi alimentazione, benzina, gpl e metano.