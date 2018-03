Fa inversione a “U” e scappa. Bloccato, prende gli agenti a parolacce. Arrestato

Fa inversione a “U” e scappa per evitare un controllo della polizia. Inseguito e bloccato, minaccia gli agenti e per lui l’arresto, a quel punto, diventa inevitabile. E’ accaduto all’incrocio tra strada della Pellerina e via Pietro Cossa a Torino. Qui, infatti, una Mercedes con a bordo tre persone, precedentemente intercettata in strada della Berlia dagli agenti della squadra volante, invece di fermarsi, ha effettuato un’inversione di marcia si è dato alla fuga. Alla guida c’era un 19enne che prima di pigiare il piede sull’acceleratore ha inveito all’indirizzo dei poliziotti.

ARRESTATO E ANCHE DENUNCIATO

Il tentativo di fuga, tuttavia, non ha avuto esito positivo perché l’auto è stata intercettata dai poliziotti dopo pochi metri. Anche una volta fermato, però, il conducente, un giovane con precedenti per reati contro il patrimonio, ha continuato ad inveire contro gli agenti minacciandoli più volte. Alla luce dei fatti, il giovane è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato perché trovato in possesso di chiavi alterate.