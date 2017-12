Falso allarme in centro a Torino per una tanica di gasolio abbandonata in strada

Il ritrovamento in via dell'Arsenale davanti all'Ispettorato del lavoro. Per gli artificieri che l'hanno rimossa, forse è stata dimenticata da qualcuno

Una tanica di gasolio da cinque litri è stata trovata dai carabinieri la scorsa notte nel centro di Torino, poco prima della mezzanotte, in via dell’Arsenale, davanti alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Piemonte e Valle D’Aosta e a non molta distanza dall’ingresso della Banca d’Italia. A quanto pare era piena e dunque, almeno potenzialmente, pericolosa.

RIMOSSA DAGLI ARTIFICIERI

A dare l’allarme, alcuni passanti che vedendo lì quel “contenitore sospetto” hanno pensato ad un attentato di matrice terroristica. Gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Torino, giunti sul posto insieme con la polizia municipale e i vigili del fuoco, hanno subito rimossa la tanica: non è stato necessario farla brillare. Secondo gli investigatori, non è escluso che qualcuno possa averla dimenticata. In ogni caso, la situazione è tornata alla normalità nel giro di un paio d’ore.