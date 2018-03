I SOLITI IMPUNITI. Il Comune cancella l’amianto dall’asilo. «Ma ora cacciateli»

Il Comune non lo conferma e non lo smentisce ma l’Asilo Occupato di via Alessandria potrebbe essere sgomberato da un momento all’altro, dopo 23 anni di attesa.

Un tira e molla che – in Aurora – è diventato all’ordine del giorno negli ultimi due mesi. Da quando, per la prima volta, la parola “sgombero” è stata nuovamente associata a quell’edificio che oggi stona con le riqualificazioni targate Lavazza ed Esselunga.

Nell’attesa, dopo un appello della circoscrizione Sette, la Città si è vista costretta a intervenire per rimuovere l’amianto ammassato su una tettoia situata nel cortile.

A febbraio sono comparsi i primi cartelli che avvisavano della “possibile presenza di polveri di amianto in concentrazione superiore al valore limite di esposizione”

