IL CASO. L’autovelox riparte con il botto. In un giorno già 136 infrazioni

Un giorno solo. Sono bastate 24 ore appena all’autovelox di corso Regina Margherita per mietere le prime vittime. Non poche tra l’altro: ben 136 sono, di fatto, le violazioni accertate nel primo giorno di riattivazione dell’impianto che è rimasto spento quasi due anni per un guasto.

Certo niente a che vedere con il 2007: quando al suo battesimo ufficiale furono rilevate oltre mille multe in otto ore. Con un’automobilista pizzicato a 140 km/h. Il dispositivo fisso per l’accerta- mento della velocità, situato in prossimità di via Pietro Cossa, ha rilevato nella giornata di giovedì 15 marzo 83 violazioni accertate ad automobilisti che viaggiavano in direzione del centro della città e altri 53 a veicoli che viaggiavano nel senso contrario.

Ossia automobilisti che hanno superato i 70 chilometri orari previsti dal codice della strada e che – molto probabilmente – non si erano informati in tempo della novità.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI