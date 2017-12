Incidente in corso D’Azeglio, traffico in tilt per più di un’ora [FOTO]

Donna al volante trasportata al Pronto Soccorso: non è in gravi condizioni

E’ stato un grave incidente la causa del brutto ingorgo che si è verificato questa sera intorno alle 19 durante l’orario di punta in corso Massimo d’Azeglio all’angolo con via Baretti. Stefano, 27 anni, che tornava da una giornata di lavoro a bordo della sua Fiat Punto non è riuscito a schivare l’automobile di una cinquantunenne che arrivava proprio da via Baretti.

DIRITTI DI PRECEDENZA

La donna, Marianna Silvan, non gli avrebbe dato la precedenza invadendo entrambe le corsie di corso Massimo d’Azeglio. Entrambi i sensi di marcia sono rimasti bloccati per più di un’ora a causa dei numerosi detriti lasciati dalle automobili. Il traffico è rimasto paralizzato su gran parte del corso. La donna è stata trasportata in ospedale ma non sembra in gravi condizioni.