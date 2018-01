L’INCIDENTE. Torino, suv finisce contro bus: 5 feriti [FOTO]

E’ successo questa mattina in via Saorgio angolo via Bibiana, nel quartiere Madonna di Campagna

Paura, questa mattina, a Torino. L’incidente tra un suv e un bus della linea 10 ha causato cinque feriti, per fortuna non gravi. E’ successo intorno alle 10 in via Saorgio angolo via Bibiana, nel quartiere Madonna di Campagna.

IL FATTO.

Sulla vicenda stanno facendo luce gli agenti della polizia municipale di Torino. In base a una prima ricostruzione, non è da escludere che il conducente del suv, proveniente da via Saorgio, non abbia dato precedenza al pullman, forse ignaro del fatto che in quel tratto di strada i mezzi pubblici procedono nel senso opposto rispetto a quello delle auto. Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare. I cinque feriti sono stati poi trasportati in ospedale con codice verde.