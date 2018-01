LA POLEMICA. Torino, ingresso gratis al Museo Egizio per gli arabi: è scontro

E’ di nuovo polemica a Torino per la campagna lanciata per il secondo anno dal Museo Egizio. Sui bus sono infatti comparsi manifesti con il quale viene promosso l’ingresso gratis agli arabi, che si presentato alla biglietteria in coppia.

“Quest’ultimo particolare rappresenta una discriminazione nella discriminazione, poiché non tutte le donne del mondo arabo si coprono abitualmente il capo o vogliono farlo, anzi!” attacca Augusta Montaruli, esponente torinese dell’Esecutivo Nazionale di Fratelli d’Italia, che afferma

“Oltre ad essere offensiva per le donne, questa campagna del Museo Egizio discrimina non solo gli italiani, ma tutto il mondo non arabo. Il museo egizio fa una scelta ingiustificabile per cui deve chiedere scusa. Non vengano a dirci che è per fare concorrenza al museo egiziano del Cairo perché sarebbe una barzelletta….ritirino la campagna della discriminazione!”

Patrizia Alessi, esponente di Fratelli d’Italia nella Consulta Regionale Pari Opportunità, aggiunge

“Come componente della Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte, mi chiedo perché il Comune di Torino tramite il suo ufficio anti discriminazione non intervenga sia con il Museo Egizio che con GTT per far togliere immediatamente dai mezzi pubblici questa pubblicità che discrimina tutte le persone non arabe … o forse l’Assessore alle pari opportunità di Torino pensa solo al lessico femminile politicamente corretto?”.

LA REPLICA DEL MUSEO EGIZIO. “Abbiamo rilanciato questa campagna per il pubblico arabo convinti che il compito di tutti i musei del mondo sia quello di aumentare l’audience senza fermarsi davanti alla barriere della lingua e della religione. Non è un caso se le nostre audioguide sono in sette lingue”. Con queste parole la portavoce del Museo Egizio di Torino ribadisce l’importanza della campagna indirizzata al mondo arabo che offre ad ogni coppia che si presenta in biglietteria due biglietti al prezzo di uno.