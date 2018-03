L’ALLARME. Torino, anziani nel mirino: in aumento truffe e scippi in città

Allarme truffe e scippi per anziani a Torino. La federazione dei pensionati Cisl del Piemonte ha comunicato un report a dir poco preoccupante sui reati commessi ai danni dei propri scritti.

Negli ultimi 5 anni sono stati oltre mille casi. Queste le parole del segretario nazionale Fnp Cisl Gianni Vizio che ha curato il dossier. “Negli ultimi mesi riordinando i faldoni contenenti le centinaia di denunce ci siamo resi conto del grande patrimonio informativo che rischiavamo di non sfruttare. Non sono semplici numeri, ma il resoconto di oltre 1.000 reati avvenuti negli ultimi cinque anni”.

Solo il 6,7% dei reati denunciati da chi ha meno di 65 anni è una truffa, percentuale che sale al 34,1% per gli ultraottantenni. Gli scippi hanno un picco superiore al 50% nella fascia tra 70 e 80 anni.

La maggiori parte dei reati che colpiscono gli anziani avviene in casa, seguono mezzi pubblici e stazioni. Da più di 20 anni la Fnp Cisl mette a disposizione degli iscritti una Cassa di Solidarietà per le vittime di furti e scippi. Il contributo può raggiungere un massimo di 250 euro per furto di denaro, documenti, chiavi, cellulare e oggetti in oro. Tra le province è in testa Torino con 471 denunce liquidate, seguita da Alessandria con 190, Novara con 151.