Olimpiadi 2026, il Consiglio comunale respinge la mozione del Pd. Appendino: “No a strumentalizzazioni” [VIDEO]

Il Consiglio comunale di Torino ha respinto con 23 voti contrari e 13 a favore la mozione presentata dal Pd sulla candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026. Una mozione “superata dalla lettera di manifestazione d’interesse” per i 5 Stelle che, come la sindaca Chiara Appendino, avevano chiesto di ritirare il documento. Contro la proposta bocciata dalla maggioranza pentastellata, si sono astenuti la Lega e Torino in Comune.

APPENDINO: BASTA STRUMENTALIZZAZIONI

“Chi dice oggi sì o no è ideologico e un’amministrazione corretta deve valutare le carte e fare una discussione seria che non può essere fatta oggi”. A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino che ha per questo chiesto al Pd “di assumersi la responsabilità e ritirare la mozione” sui Giochi Olimpici Invernali del 2026. “Oggi – ha proseguito la sindaca – parlare di candidatura è sbagliato dal punto di vista tecnico, la discussione parte da domani”.

BISOGNA SEGUIRE L’ITER PREVISTO

Nel suo intervento in aula, la sindaca ha spiegato che “scrivere una lettera per manifestare interesse e non parlare di candidatura non è indebolirsi ma seguire l’iter previsto. Domani il Coni porterà al Cio anche la posizione di Torino e si apre una fase di dialogo. La Città ha manifestato l’interesse e c’è il dialogo aperto perché ad oggi non si può decidere nulla”.

“NESSUNO PUO’ DIRE SI O NO A SCATOLA CHIUSA”

La sindaca Appendino ha ricordato che “da un lato bisogna vedere se il Coni otterrà la deroga per candidare una città italiana dall’altro capire la posizione del Governo se è interessato a candidare l’Italia per i Giochi Olimpici. Nessuno oggi è in grado di dire sì o no a scatola chiusa. Non sappiamo quali saranno le condizioni e non sappiamo se Torino sarà in grado di sostenere la candidatura perché si capirà nella fase di dialogo”. Dicendosi “dispiaciuta per il fatto che la mozione non sia stata ritirata” la sindaca di Torino ha osservato: “La manifestazione d’interesse è stata inviata e mi auguro che da domani si possa tornare a discutere nel merito”.

DI MAIO: BENE APPENDNO, OPPORTUNITA’ DA COGLIERE

Intanto la sindaca di Torino ha incassato il “placito” del leader politico del M5S Luigi Di Maio. “Approviamo la decisione del sindaco di Torino Chiara Appendino di inviare al Coni la manifestazione d’interesse per le Olimpiadi invernali del 2026. Un’opportunità che il M5S deve cogliere in un’ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale dell’evento”ha scritto il candidato premier dei pentastellati su Twitter.

CONTESTATO IL VICESINDACO MONTANARI

Nota di “colore”. Subito dopo la discussione sulla mozione del Pd dedicata ai giochi olimpici, il vicesindaco Guido Montanari è sceso in piazza Palazzo di Città ed è stato contestato da una cinquantina di manifestanti che presidiavano l’area antistante il Comune per dire no alla candidatura del capoluogo sabaudo per i giochi del 2026.