OLIMPIADI 2026. La sindaca Appendino invia lettera di “interesse” al Coni

Altro passo importante verso la candidatura di Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Oggi la sindaca Chiara Appendino ha inviato al Coni la lettera di manifestazione d’interesse.

A comunicarlo è il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che ha pubblicato la seguente nota.

“Oggi la Sindaca Chiara Appendino ha inviato la lettera per esprimere la manifestazione di interesse alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi 2026.

Nel rispetto delle valutazioni personali dei singoli consiglieri, il gruppo consiliare del M5S Torino appoggia la decisione della Sindaca Appendino con l’obiettivo di procedere compatti sullo studio critico e condiviso di quanto avverrà già da domani.

Il Movimento 5 stelle lavorerà con serietà nei prossimi mesi per capire se esistano i presupposti di sostenibilità economica, ambientale e sociale per procedere ad una eventuale candidatura”.