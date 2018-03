Olimpiadi 2026, Malagò: “Oltre a Torino, potrebbero arrivare altre candidature”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si dice “molto felice” del fatto che ci sia “un interesse diffuso per i Giochi invernali del 2026”. Dopo aver ricevuto la manifestazione d’interesse di Torino, non è escluso che arrivino altre candidature.

Malagò non ha risparmiato frecciatine per il caso Roma: “Prima c’era il problema di portare avanti una candidatura. Adesso ci sono competizioni e, probabilmente, altri territori del Paese che si vorrebbero fare avanti” ha detto durante la della trasmissione Italia nel Pallone, su Radio 2.

“Oggi le Olimpiadi si possono organizzare in modo più contenuto e sostenibile. Inoltre non devi fare degli impegni infrastrutturali particolari e, soprattutto, il Cio ti finanzia. L’ho spiegato in tutti i modi all’epoca di Roma: forse non sono stato capace o non sono stato fortunato”.