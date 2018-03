Olimpiadi 2026, protesta davanti al Comune contro la candidatura di Torino

Manifestazione di protesta davanti a Palazzo civico, sede del Comune di Torino, per dire no alla candidatura del capoluogo sabaudo ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Alcune decine di persone si sono radunate in piazza ed hanno esposto cartelli e striscioni contro la manifestazione sportiva. Mentre andava in scena la protesta, nella Sala Rossa dello storico edificio era in corso la seduta del Consiglio comunale in cui si sta trattando proprio la mozione del Pd a favore della candidatura torinese per i giochi a cinque cerchi.

I CARTELLI DEI MANIFESTANTI

In piazza, numerosi cartelli con l’elenco delle città nel mondo che hanno detto no alle Olimpiadi e le scritte “Da 5 Stelle a 5 cerchi”, “Prima i poveri e i migranti”, “Olimpiadi = mafia”. Al presidio anche “Potere al Popolo” con le bandiere del partito e lo striscione “No alle Olimpiadi del debito, prima i bisogni delle persone”.