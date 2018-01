Pm10 in rialzo, tornano i blocchi a Torino: da domani stop ai diesel fino a Euro 4

I valori di Pm10 tornano sopra la soglia di attenzione, scatta il livello ‘arancio’ previsto dal protocollo regionale ed è di nuovo tempo di blocchi e limitazioni a Torino. A partire da domani, mercoledì 3 gennaio, le auto diesel delle classi Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 non potranno circolare in città, al pari delle autovetture a benzina, gpl e metano Euro 0.

IL DISPOSITIVO

Il blocco sarà attivo dalle 8 alle 19 per i mezzi adibiti al trasporto persone e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto merci. Nei giorni festivi il blocco per i veicoli che trasportano merci sarà attivo dalle 8.30 alle 15 e dalle 17 alle 19. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando i livelli di Pm10 non torneranno entro i limiti previsti dalla legge.