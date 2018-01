Rubano il telefonino a un ragazzo e lo minacciano, beccati dalla polizia a Torino

Un amico della vittima chiama le forze dell'ordine. La coppia di rapinatori viene intercettata in Lungo Dora

Due giovani (un uomo e una donna), entrambi ventunenni, sono stati arrestati a Torino, dagli agenti della Squadra Volante con l’accusa di rapina. Poco dopo le 22.30, ai centralini della Polstato è arrivata la notizia del furto di un telefonino cellulare subìto da un ragazzo in corso Regio Parco. I malviventi, impossessatisi della refurtiva con l’inganno hanno minacciato la vittima (un minorenne) e si sono allontanati.

UN AMICO DELLA VITTIMA CHIAMA LA POLIZIA

Un amico del malcapitato ha però chiamato la polizia. Così, ricevute le descrizioni della coppia di ladri, gli agenti si sono messi sulle loro tracce. I due malviventi sono stati individuati e fermati in Lungo Dora Siena angolo via Ricasoli. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva a carico un provvedimento di rintraccio e che si era allontanato da una comunità nella quale era ai domiciliari, ragione per cui gli è stato contestato anche il reato di evasione.