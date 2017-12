Scoperto dalla polizia, tenta di ingoiare alcuni ovuli di crack: ammanettato

Non appena ha capito che i poliziotti stavano per controllarlo, si è appartato nella saletta di un bar e qui ha tentato di ingoiare degli ovuli contenenti crack. Gli agenti del commissariato Barriera Milano sono stati più veloci di lui e lo hanno bloccato prima che riuscisse nel suo intento, sequestrandogli così 9 ovuli.

IN MANETTE

L’uomo, un 29enne senegalese non in regola sul territorio nazionale, era già noto agli investigatori in quanto arrestato per lo stesso reato appena due mesi fa. Per lui sono nuovamente scattate le manette per violazione della legge sugli stupefacenti.