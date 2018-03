Slalom tra le buche: l’asfalto colabrodo manda in tilt la città

Voragini sull’asfalto, rattoppi che saltano e sospensioni a rischio. Se non è un grido d’allarme, quello che arriva dai quartieri torinesi, allora poco ci manca. Le nostre strade, infatti, sono state letteralmente messe in ginocchio dalla due giorni di maltempo.

Domenica, in particolare, la pioggia non ha dato pause riducendo l’asfalto a un colabrodo. E le polemiche, da ieri, non hanno fatto altro che moltiplicarsi. Non solo sui social.

Bastava entrare in un bar o in una qualsiasi panetteria per sentire la gente inveire contro rattoppi saltati o sospensioni messe a dura prova. La mappa delle strade a pezzi, neanche a dirlo, è davvero lunghissima. Si parte da Falchera e si arriva alla Barca, le zone più critiche.

