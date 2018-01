Sottoterra i tubi pronti a “saltare”: «Lavori urgenti per 45 chilometri»

Quarantacinque chilometri di tubi in ghisa da sostituire con urgenza. È questa l’emergenza che Smat dovrebbe affrontare nel più breve tempo possibile. Ieri mattina su corso Regina Margherita il traffico correva regolare, l’asfalto era tornato al suo posto e con lui anche la segnalazione orizzontale.

Gli operai dell’azienda di servizio idrico hanno lavorato ininterrottamente per 22 ore, fino alle due di notte, per riparare la voragine di 10 metri per tre che ha paralizzato il tratto tra il Rondò della Forca e via della Consolata per un giorno intero.

Il maltempo e il temporale che si è abbattuto su Torino tre giorni fa è stato solo un “complice”: il guasto, le cui cause sono ancora da accertare, ha colpito un servizio idrico vecchio di cinquant’anni.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI