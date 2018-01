Torino, 17enne ferito in strada da una pistolettata: “Assistevo ad una lite”

Il giovane è stato colpito alla gamba. I carabinieri non hanno ritenuto attendibile la sua ricostruzione

E' accaduto in via Ventimiglia

Un ragazzo di 17 anni ha chiamato il 118 perché ferito ad una gamba in modo lieve da un colpo di arma da fuoco. E’ successo questa sera a Torino in via Ventimiglia, 228. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Mirafiori.

LA VERSIONE DELLA VITTIMA

Il giovane, albanese e residente a Torino, ha riferito ai militari di aver assistito ad una lite tra due extracomunitari, aggiungendo poi che uno di questi avrebbe esploso il colpo di pistola che poi l’ha colpito casualmente. Gli investigatori, tuttavia, non hanno ritenuto attendibile la sua ricostruzione. Il ragazzo è stato trasportato al Cto, mentre i carabinieri stanno interrogando alcuni testimoni.