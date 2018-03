Torino 2026, riunione fiume in maggioranza: verso intesa tra sindaca e dissidenti

Unica assente Viviana Ferrero, per comprovati motivi di salute

Scoppia la pace all’interno di M5S Torino. Questo, almeno, è quanto filtra al termine della riunione di maggioranza, protrattasi per oltre tre ore, in cui la sindaca Chiara Appendino ha discusso a fondo con tre dei quattro consiglieri dissidenti, contrari alla candidatura della città per l‘Olimpiade Invernale del 2026.

Sembra che sia stato raggiunto un accordo, con l’individuazione di una linea comune che però non è stata rivelata. Un accordo grazie al quale i dissidenti del Movimento potranno unirsi al voto in programma lunedì sulla manifestazione d’interesse ai Giochi.

Unica assente Viviana Ferrero, la consigliera ‘pasionaria’ che anche nei giorni scorsi aveva ribadito con fermezza il suo irriducibile no al progetto olimpico. Assente giustificata, per accertati motivi di salute.