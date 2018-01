Torino, anche domani nessun divieto di circolazione per le auto

Nessun blocco delle auto domani a Torino. Grazie alle piogge migliora la qualità dell’aria e per questo è stato dato il via libera ai diesel dalla categoria euro 3 compresa in su.

Secondo l’Arpa il maltempo ha fatto scendere scendere gli inquinanti sotto la soglia limite di 50 mcg/mc, nessun semaforo arancione, dunque, nonostante scada oggi l’ordinanza di domenica che sospendeva i provvedimenti anti traffico dell’accordo di bacino.

Rimarranno comunque fermi i diesel fino ad euro 2 e le auto di classe emissiva euro 0 alimentate a benzina, gpl e metano. Come di consueto gli orari del blocco vanno dalle 8 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto persone, dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per quelli per il trasporto merci che possono però circolare liberamente se alimentati a gpl o metano.