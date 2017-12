Torino, beccato a vendere in zona interdetta: multa salata e oltre 1 quintale di noci sequestrate FOTO

Operazione anti abusivismo della polizia municipale di Torino, impegnata nell’iniziativa “Natale Sicuro”. Stamattina gli agenti della V Sezione Circoscrizionale “Lucento, Vallette, Madonna di Campagna” hanno notato la presenza di un operatore posizionato al di fuori della zona autorizzata che, da un autocarro parcheggiato tra il corso Toscana e il corso Cincinnato, vendeva noci.

All’uomo, che era in un’area interdetta al commercio è stata così comminata una sanzione di 1032 euro e il sequestro della merce, circa un quintale di noci

Inoltre un cinese di 55 anni si è presentato agli uffici in via Bazzi per ottenere il dissequestro della sua Mercedes CLS 350, perché fermato con assicurazione scaduta.

Da un controllo, però, è emerso che l’asiatico era sottoposto agli arresti domiciliari nella città di Bologna. Pertanto, tratto è stato arrestato per evasione e trasferito presso le camere di sicurezza di un commissariato della polizia di Stato.