Torino, cinquanta carabinieri al lavoro in tre quartieri. Vari arresti e denunce FOTO E VIDEO

Controllo straordinario dei carabinieri a Torino. Cinquanta militari dell’arma stanno portando avanti una task force disposta dal comandante provinciale dell’Arma, Emanuele De Santis.

Grazie agli uomini della compagnia Oltre Dora, Mirafiori e a un elicottero del nucleo di Volpiano sono stati monitorati i quartieri di Barriera Milano, Campidoglio e Aurora.

Ben 56 persone sono state identificate, mentre le auto controllate sono state 27. I carabinieri hanno anche verificato se alcuni negozi erano in regola. Un 37enne di Rivoli, che deve scontare una condanna a un anno per furto, e un torinese 34enne, che deve scontare una pena di 2 anni per rapina, sono finiti in manette.

Inoltre quattro uomini, tra cui un cittadino della Sierra Leone su cui pendeva un ordine di arresto internazionale, sono finiti in manette.

Un pusher senegalese è stato fermato per spaccio. Sei tossicodipendenti sono stati segnalati alla Prefettura. Due persone sono tate denunciato per possesso di strumenti da scasso e guida in strato d’ebrezza.