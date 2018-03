Torino, dispersa la salma del padre di Rita Pavone: il Tar condanna la Città

Il Comune dovrà indennizzare tre componenti della famiglia: 1.400 euro a tutti per il danno patrimoniale, più 2.500 euro ciascuno per il danno esistenziale

Nel 2004 la salma di Giovanni Pavone, padre della cantante Rita Pavone, finì “dispersa” durante lavori di scavo per le esumazioni al cimitero di Torino. Per quella vicenda il Tar del Piemonte ha condannato il Comune a indennizzare tre componenti della famiglia: 1.400 euro a tutti per il danno patrimoniale, più 2.500 euro ciascuno per il danno esistenziale. Erano numerosi i resti dei defunti che andarono perduti durante le operazioni.

LA BARA FU SOLLEVATA PER ERRORE

Un’inchiesta della procura concluse che, per quel che riguarda il caso di Giovanni Pavone, nella fase di escavazione preliminare la benna utilizzata dagli operai aveva sollevato per errore anche la parte superiore della bara. La successiva ricerca fra i resti umani nei depositi di terra portò a concludere che era impossibile individuare e recuperare quelli appartenenti alla salma. I ricorrenti erano assistiti dall’avvocato Mauro Milan.

NEL 2004 LA SCOMPARSA DEI RESTI

La famiglia, come altre, scoprì la scomparsa dei resti nell’aprile del 2004, quando venne convocata al cimitero per l’esumazione. A pronunciarsi è stato il Tar perché il tribunale civile, al quale si erano rivolti inizialmente i ricorrenti, ha dichiarato il “difetto di giurisdizione”.

“L’ASPETTO ECONOMICO NON ERA IMPORTANTE”

“L’aspetto economico – commenta l’avvocato Milan – non era importante. Quello che contava era l’affermazione di un principio”. “La dispersione dei resti non appare in alcun modo giustificabile o accettabile”, scrivono i magistrati amministrativi, sottolineando da un lato che l’ordinamento giuridico italiano contempla una serie di reati “contro la pietà dei defunti”, e dall’altro che esistono norme che la vietano espressamente per ragioni igieniche.

“IL COMUNE NON SI E’ DIFESO IN ALCUN MODO”

Il Comune di Torino non si è costituito in giudizio: nella sentenza si osserva che “non si è difeso in alcun modo” e, quindi, che “nulla è dato sapere sulle modalità seguite per effettuare la escavazione”. Ma il Tar afferma che la responsabilità dell’ente “deve ritenersi acclarata”: non risulta, infatti, che l’area interessata dagli scavi fosse stata interdetta all’accesso dei dipendenti del cimitero, i quali, dunque, avrebbero potuto (e dovuto) far presente agli operai che i feretri non dovevano essere compromessi prima dell’arrivo dei parenti, e fermare i lavori in caso di necessità.