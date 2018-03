Torino, è boom per le carte d’identità elettroniche. “Problemi? Non è colpa nostra”

Rilasciate oltre 10mila tessere. Chieste più postazioni in città

C’è stato un vero e proprio boom a Torino per la richiesta delle carte d’identità elettroniche. Dall’inizio dell’anno solare fino al 17 marzo sono state bel 10.397 le tessere rilasciate dal comune, con 6.782 documenti cartacei dati in situazioni d’urgenza.

Varie sono state le problematiche dovute alle prenotazioni, a causa di un problema al portale del Ministero, rimasto inattivo per qualche giorno.

A dichiararlo è stato lo stesso comune di Torino con una nota. “Malgrado le difficoltà di tipo tecnico – ha dichiarato l’assessora ai Servizi Demografici Paola Pisano – per assicurare il rilascio della nuova carta di identità elettronica, gli Uffici hanno adottato anche misure eccezionali: presso la sede centrale di via della Consolata 23 si procede al rilascio giornaliero di 35 accessi liberi (senza prenotazione) e nel mese di marzo gli sportelli sono stati attivati in orario prolungato, fino alle ore 18 e di sabato, con prenotazioni aggiuntive messe a disposizione sul portale”.

Finora in tutta Torino sono 44 le postazioni, di cui 19 alla centrale, in cui si rilasciano le nuove carte d’identità.

La Città ha chiesto che venissero incrementate le postazioni: il maggior numero di postazioni attive, fornite esclusivamente dal Ministero, consentirà di incrementare prenotazioni e rilasci.