Torino, esplode petardo alla Falchera: dodicenne rischia di perdere una mano

L'incidente in via delle Querce, dove a Capodanno quattro persone erano state ferite dallo scoppio di una bomba carta. Il ragazzino operato al Regina Margherita

Rischia di perdere una mano, un ragazzino di 12 anni ferito nel pomeriggio, intorno alle 17, dall’esplosione di un petardo a Torino. L’incidente si è verificato in via delle Querce, alla Falchera, proprio dove la notte di Capodanno quattro persone erano state ferite in seguito allo scoppio di una bomba carta, che aveva mandato in frantumi anche le finestre di ben trenta appartamenti.

LA POLIZIA INDAGA.

L’adolescente, italiano, era in compagnia di amici nel cortile quando il petardo è scoppiato. Probabilmente l’aveva raccolto in strada, dove ancora ci sono numerosi botti inesplosi. Non si esclude, però, che possa essere stato gettato da un balcone. Sulla vicenda indaga la polizia.

HA PERSO DUE DITA.

Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita, dove è stato subito sottoposto a un’operazione da parte degli ortopedici del nosocomio e dei chirurghi della mano del Cto. Ha perso due dita e anche la mano risulta compromessa. La prognosi è riservata.