Torino, in arrivo 223 milioni: la metro sarà prolungata fino a Cascine Vica e verranno acquistati 75 nuovi tram

La buona notizia viene accolta con entusiasmo dalla sindaca Chiara Appendino. Che esulta su Facebook: “Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato nuove risorse per le linee metropolitane – scrive la prima cittadina del capoluogo piemontese -. Di queste, 223 milioni sono destinati a Torino per il completamento della linea 1 e la sua estensione fino a Cascine Vica”.

Non solo metro, ma anche tram. “Gli stessi fondi – aggiunge – permetteranno inoltre l’acquisto di nuovi tram per 75 milioni, che andranno a rinnovare il parco mezzi attualmente circolante. Si tratta di un’iniziativa di cui il nostro sistema di trasporto pubblico aveva bisogno, come molti di voi sanno. Non possiamo che dirci soddisfatti di questo risultato. Ci tengo a ringraziare il ministro Graziano Delrio, gli uffici del ministero, l’assessora ai trasporti della Città di Torino, Maria Lapietra e quanti vi hanno contribuito”.