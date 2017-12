Torino, ladri fanno troppo rumore: presi mentre portano via cassaforte

Avevano ormai smurato la cassaforte e preso diversi orologi, argenteria e monili in oro dall’appartamento, dopo averlo messo completamente a soqquadro.

Ma il tempestivo giungere degli agenti dei poliziotti delle volanti di Torino, che li hanno sorpresi ancora in casa, ha evitato il peggio.

I due topi d’appartamento, un cittadino croato del 1951 ed uno bosniaco del 1982, già noti per precedenti specifici, oltre alla refurtiva, sono stati trovati in possesso di un palanchino in acciaio, un piede di porco, una tronchese ed una torcia.

Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori, i malviventi sarebbero entrati nel cuore della notte all’interno dell’alloggio, ove si sono trattenuti sino alle prime ore dell’alba.

Alcuni rumori provocati durante le operazioni di smuramento della cassaforte hanno poi messo in allarme i vicini, che sapendo che l’appartamento era in quel momento vuoto per l’assenza dei proprietari, in vacanza, hanno dato l’allarme chiamando il 112 NUE.

Per i due sono scattate le manette per tentato furto in abitazione in concorso.