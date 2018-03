Torino, ladro seriale beffato dall’obbligo di firma

Presentatosi al commissariato "San Secondo" è stato riconosciuto come l'autore di altri colpi

Un 63enne è stato già fermato in corso Galileo Ferraris

Lo scorso venerdì un italiano di 63 anni con precedenti di polizia è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per rapina.

Transitando in corso Galileo Ferraris, i poliziotti hanno visto due persone discutere nei pressi di un’autovettura e uno dei due spintonare l’altro e darsi alla fuga.

Dopo aver fermato le due persone, gli agenti hanno accertato che l’uomo che aveva ricevuto la spinta aveva colto sul fatto il sessantatreenne mentre rovistava all’interno dell’auto aziendale della società per la quale lavorava.

Nel corso della perquisizione il reo era stato trovato in possesso di diversi telecomandi atti ad aprire cancelli.

La vicenda, però, non si è chiusa qui. Nei giorni successivi, infatti, l’uomo è stato scarcerato, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria come misura cautelare a carico.

Quando l’uomo si è presentato presso il Commissariato San Secondo per l’obbligo di firma, i poliziotti lo hanno riconosciuto come il possibile autore di due furti su auto avvenuti alcuni giorni prima in corso IV novembre.

Gli agenti del Commissariato, infatti, erano in possesso di alcune foto estrapolate da un filmato registrato da una telecamera di sorveglianza che lo immortalavano nelle immediate vicinanze del luogo del reato.