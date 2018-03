Torino, lettera aperta di Nosiglia. “Sbagliato pensare che i rom siano il peggio della città”

Lettera aperta dell’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia ai comitati spontanei delle circoscrizioni cittadine V e VI.

Il tema è quello degli zingari, che tanto continuano a far discutere tutta la città. “Sarebbe sbagliato pensare che i rom siano il peggio della nostra città, dimenticando invece altre situazioni ugualmente problematiche e più gravi dal punto di vista del danno sociale: penso alla corruzione, allo spaccio di droghe, allo scarto dei più poveri, all’indifferenza verso chi è in difficoltà. Ricordo una sensazione che condividiamo tutti: il crescere della illegalità violenta e l’insicurezza che si diffonde nei quartieri, del rubare l’anima ai giovani e ragazzi con proposte devastanti la loro personalità in crescita e la loro libertà”.

Il documento letto durante una riunione dei comitati fa seguito alla richiesta dei cittadini di incontrare lo stesso Nosiglia per presentare una proposta di deliberazione di iniziativa popolare sul superamento dei Campi nomadi nell’area Stura e sulla lotta all’inquinamento.