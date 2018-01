Entrambi sono stati denunciati dalla polizia per danneggiamento

Un gioco, che ha quasi dell’assurdo. Due minori sono stati fermati e denunciati per danneggiamento dagli agenti del commissariato “San Donato”.

Entrambi sono stati beccati in piazza Barcellona, mentre prendevano a sassate una bicicletta del servizio a noleggio “Obike”, in in corrispondenza del meccanismo che aziona il lucchetto a protezione.

Alla vista degli agenti i due minori si sono dati alla fuga, ma sono stati prontamente raggiunti e bloccati dai poliziotti.