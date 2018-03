Torino, revisori dei conti: “Parere favorevole al bilancio del Comune”

Riduzione del debito, rientro dalla anticipazione di tesoreria e riscossione dei residui attivi ancora in esercizio: via libera dagli esperti contabili

Parere favorevole al bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Unico di Programmazione 2018-2021 del Comune di Torino dal collegio dei revisori dei conti dell’amministrazione cittadina. Nella relazione gli esperti contabili raccomandano “la puntuale azione amministrativa volta a dare contezza alle indicazioni della Corte dei Conti in particolare in materia di riduzione del debito, di rientro dalla anticipazione di tesoreria, di riscossione dei residui attivi ancora in esercizio”.