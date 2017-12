Torino, tenta di rubare autoradio dalle auto parcheggiate fuori alla Questura: arrestato

In manette un 53enne, che aveva portato a segno già altri colpi

Aveva tentato di portare a termine un furto, ma il luogo era il parcheggio della Questura di Torino.

Un 53enne stava cercando di rubare alcune autoradio dalle auto in sosta armato di una forbicina, quando è stato notato da due agenti della Squadra Mobile.

Così il ladro è stato subito fermato dagli agenti, che hanno perquisito il suo zainetto, all’interno del quale c’erano strumenti atti a forzare chiusure e nottolini e due autoradio, oggetto di un furto precedente e immediatamente restituiti.

Inoltre dell’altro materiale tecnologico, come chiavette usb, frutto di precedenti furti è stato ritrovato e riconsegnato alle vittime. Per l’uomo sono scattate le manette per tentato furto aggravato.