Torino, scippa lo smartphone a una ragazzina: arrestato dai vigili al “Barattolo”

Scippa lo smartphone a una ragazzina di 13 anni, ma viene subito individuato e arrestato degli agenti della polizia municipale. E’ successo questa mattina, alle 9, al mercato del libero scambio “Barattolo“, in zona Colletta, a Torino.

Il cellullare è stato così riconsegnato alla legittima proprietaria, mentre lo scippatore, un 25enne di nazionalità marocchina, è stato accompagnato presso il comando di via Bologna 74.

Gli agenti hanno accertato che il giovane era già stato fermato meno di una settimana fa per il furto di una collanina e condannato a 10 mesi e 20 giorni prima di essere rimesso in libertà. Ora attende il nuovo giudizio per direttissima presso le camere di sicurezza di un commissariato della polizia.