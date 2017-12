Torino, segnalazione di un cittadino fa arrestare topo d’auto in via Juvarra

E’ stata fondamentale la collaborazione di un cittadino per arrestare un topo d’auto in via Juvarra a Torino.

Badoui Hamid, 34enne marocchino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, aveva forzato un’auto parcheggiata e dopo aver rubato l’autoradio se la stava svignando.

Poi è giunta una telefonata, che ha messo in modo la squadra volante, che l’ha subito rintracciato in via della Consolata.

La perquisizione a suo carico ha permesso il rinvenimento dell’autoradio appena rubata, che è stata subito restituita al legittimo proprietario.

Inoltre, sono stati anche rinvenuti e sottoposti a sequestro un frangivetro e due cacciaviti.

Per l’uomo sono scattate le manette per furto aggravato e la denuncia a piede libero per l’inottemperanza all’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.