Torino, slot machine vicine a chiese e scuole. Pesante sanzione per un bar in via Sansovino

Il proprietario del locale ha subito una multa di 2mila euro per ogni apparecchiatura rilevata

Non rispettata la legge regionale sulla ludopatia

Continua la lotta della municipale al gioco d’azzardo a Torino. Gli agenti del comando V Sezione Circoscrizionale Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette ieri pomeriggio si sono recati in un bar di via Sansovino, nei pressi di via Refrrcnore.

I vigili hanno provveduto al sequestro di 6 slot machine, che non rispettavano la legge regionale contro la ludopatia.

Stangato il proprietario del locale, che ha subito una multa di 2mila euro pero ogni apparecchiatura rilevata.

Nello specifico le slot erano collocate a una distanza inferiore a 500 metri da una scuola e una chiesa situate nelle vicinanze.