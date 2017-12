Torino, tenta di rubare poi aggredisce vigilantes con una bottiglia

Attimi di paura in un centro commerciale a Torino. Un cittadino senegalese di 41anni è stato notato mentre cercava di oltrepassare le barriere antitaccheggio pagando solo una birra, mentre con i piedi sul pavimento spingeva una scatola piena di articoli.

Così un vigilante l’ha notato. A quel punto l’uomo ha brandito una bottiglia di vetro e l’ha puntata contro l’addetto alla sicurezza, tentando di colpirlo.

Il senegalese è stato poi fermato, grazie anche all’arrivo di un altro vigilantes. Successivamente sul posto è giunta la squadra volante, che ha appurato come il 41enne volesse portar via vari articoli d’abbigliamento come scarpe, pantaloni e magliette.

Il senegalese, irregolare sul territorio nazionale, è stato poi tratto in arresto per tentata rapina.