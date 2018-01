Torino, tragedia al Maria Vittoria. Senzatetto si toglie la vita gettandosi nella tromba delle scale dell’ospedale

Erano stati i medici del 118 a soccorrerla, sabato sera. La donna era stata notata mentre se ne andava in giro per la città, semi assiderata

Tragedia al Maria Vittoria di Torino. Una donna si è tolta la vita gettandosi giù dal terzo piano, nella tromba delle scale dell’ospedale torinese.

SABATO SCORSO IL RICOVERO

Erano stati i medici del 118 a portarla, sabato sera, al pronto soccorso. La donna, una 50enne clochard di origine moldava, era stata notata mentre se ne andava in giro per la città, apparentemente senza alcuna meta, semi assiderata. Visitata, le sue condizioni erano risultate buone. Per precauzione, tuttavia, si era deciso di trattenerla in ospedale, e di tenerla sotto osservazione.

LA DONNA SPARISCE ALL’IMPROVVISO

A un certo punto, però, intorno alle 8,30 di questa mattina, la paziente ha scelto di andarsene ed è improvvisamente sparita. Il personale della struttura sanitaria ha immediatamente lanciato l’allarme, avvisando il commissariato di polizia della zona ed avviando le ricerche della senzatetto anche all’interno del plesso torinese.

TROVATA RIVERSA SULLE SCALE

Un’ora dopo, la clochard moldava è stata trovato riversa sulle scale del padiglione del reparto di pediatria. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I medici hanno fatto di tutto per rianimarla, ma per la 50enne non c’è stato nulla da fare: è spirata nonostante i disperati sforzi dei “camici bianchi” di tenerla in vita.

SI E’ LANCIATA NEL VUOTO

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, anche in base al luogo in cui è stato ritrovato il corpo, la donna si sarebbe suicidata gettandosi nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri.